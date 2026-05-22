به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،همایش دوچرخه سواری از میدان طالقانی تا میدان شهید رحمانی بیجار به همت هیات ورزش‌های همگانی و آموزش و پرورش بیجار برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیجار گفت: همایش دوچرخه سواری دانش آموزان بیجاری در گرامیداشت سفر رهبرشهید انقلاب در سال ۱۳۸۸ به بیجار و گرامیداشت یاد و نام رییس جمهور شهید برگزار شد.

طاهر نساج افزود: در این همایش که بیش از ۲۰۰ دانش آموز حضور داشتند و با حمل پرچم ایران اسلامی با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عهدی دوباره بستند.

وی گفت: از دیگر اهداف برگزاری این همایش حفظ روحیه نشاط در دانش آموزان بود که در فضایی پرانرژی حضور یافتند.

در پایان این همایش دوچرخه سواری هدایایی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.