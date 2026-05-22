مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: امسال جشنواره کوچ عشایر مغان متناسب با شرایط کشور و در راستای وحدت ملی برای دفاع از وطن و بیعت مرزداران غیور عشایر شاهسون با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ جلیل جباری با اشاره به اینکه فردا شنبه دوم خرداد جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان در شهر جعفرآباد بیله‌سوار برگزار می‌شود، گفت: جشنواره امسال با توجه به شرایط حاکم در کشور، شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و مردم بی‌گناه، با شکلی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‎‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: جشنواره امسال با مدیریت و هماهنگی فرمانداری شهرستان بیله‌سوار و امور عشایری برگزار خواهد شد و معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی عشایری و هنر سایر هنرمندان صنایع‌دستی استان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، جزو برنامه‌های این جشنواره است.

وی تاکید کرد: وحدت ملی از مهم‌ترین رکن‌های جشنواره امسال است و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری، ویژه برنامه بیعت مرزداران غیور عشایر شاهسون با رهبر معظم انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عشایر ، از جمله برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.

جباری افزود: جعفرآباد مغان روز شنبه دوم خردادماه میزبان جشنواره کوچ عشایر است و عموم علاقمندان می‌توانند از این جشنواره بازدید کنند.