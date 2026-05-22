قرارگاه شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با هدف شکستن «سد انفعال» جنبش دانشجویی و ایجاد همافزایی میان تشکلهای انقلابی، فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این نهاد که بر پایهٔ عهد بستن با آرمانهای بلند انقلاب و بهرهگیری از منظومه فکری تحولگرای شهید طهرانچی پایهگذاری شده، بر آن است تا با زدودن غبار رخوت و انفعال از ساحت علمی و فرهنگی دانشگاه ، فصل نوینی از مطالبهگری هوشمندانه و کنشگری تمدنساز را رقم بزند.
در نشستی که با حضور آرین مجیدزاده، دبیر قرارگاه ، سجاد بختیاری، دبیر پشتیبانی قرارگاه ، قاسمزاده، دبیر تبلیغات و رسانه، علی خواجوی، دبیر سیاسی قرارگاه و عصمتزاده، دبیر فرهنگی و معرفتی قرارگاه در باره این قرارگاه برگزار شد ، دیدگاهها و نظرات و پیشنهادهای درباره فعالیت قرارگاه شهید طهرانچی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.