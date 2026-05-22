کاهش مصرف بنزین با اصلاح آیین نامه اسقاط

به گفته مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده طی دو سال اخیر باعث صرفه جویی یک و نیم میلیارد لیتر سوخت در کشور شده است.