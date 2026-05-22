به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، یادواره آبروی محله با محوریت شهید امنیت توحید مهرپور با حضور مردم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مسجد امام علی (ع) روستای دارستان رودبار برگزار گردید.

حجت‌الاسلام محمد عالمی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی رودبار در این مراسم بر جایگاه معنوی و مقام بی‌نظیر شهدا در قرآن و سنت نبوی تاکید کرد و مسیر دستیابی به مقام شهادت را در اخلاق و بیداری روحی دانست.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم مبنی بر تمایز میان مجاهدین فی‌سبیل‌الله و سایر مردم گفت: مقام شهادت یک شبه حاصل نمی‌شود بلکه نتیجه سال‌ها تبعیت از روحی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است.

حجت‌الاسلام عالمی با تبیین جایگاه شهید در روز قیامت، افزود: شهدا نه تنها نمرده‌اند بلکه نزد پروردگار خود زنده‌اند و از جایگاهی والا برخوردارند که می‌توانند برای خانواده و اطرافیان خود شفاعت کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی رودبار در ادامه با استناد به سخنان حاج قاسم سلیمانی بر مفهوم شهید زندگی کردن تاکید کرد و گفت: برای رسیدن به مقام شهادت باید از همین لحظه سبک زندگی خود را بر پایه ویژگی‌های شهدا بنا کرد؛ از جمله حفظ چشم از حرام، پرهیز از دروغ و تهمت، و برخورداری از اخلاق مثال‌زدنی.

در این مراسم مزار شهید توحید مهرپور و ۱۲ شهید والامقام دفاع مقدس در این روستا گلباران و از تمثال شهید مهرپور رونمایی شد.

همچنین یک قطعه زمین به مساحت ۸۰ متر مربع توسط همسر شهید جهت ساخت کتابخانه و حسینیه در دو طبقه اهداء شد.

شهید امنیت توحید مهرپور دارستانی مامور پلیس راه گیلان و جانشین پلیس راه رشت – لاهیجان متولد اول اسفند ۱۳۶۶ و اهل دارستان رودبار بود که هشتم تیر ۱۴۰۴ در تصادف عمدی با خودروی سرقتی زیر گرفته شد که در نهایت ۲۲ تیر ماه به شهادت رسید.

اعضای بدن این شهید به ۳ نفر از بیماران اهدا شد.