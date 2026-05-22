به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در پیامی به مناسبت روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف اعلام کرد: در دو سال اخیر شاهد جهشی کم‌سابقه در تعریف، تصویب و اجرای پروژه‌های بهره‌وری انرژی بوده است؛ جهشی که بسیاری از کارشناسان آن را نقطه عطفی در تاریخ توسعه بازار‌های بهینه‌سازی انرژی کشور می‌دانند.

این طرح‌ها در قالب «بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست» تعریف و تصویب شده و با محوریت ساتبا و هم‌افزایی کم‌نظیر نهاد‌های تخصصی از جمله وزارت نیرو، شرکت توانیر، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت ملی گاز ایران و سازمان حفاظت محیط زیست به مرحله اجرا رسیده‌اند.

در واقع، از آذرماه ۱۴۰۳ و همزمان با افتتاح تابلوی معامله گواهی صرفه‌جویی انرژی، استقبال فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران از اجرای طرح‌های بهره‌وری انرژی در قالب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست وارد مرحله‌ای تازه شد؛ به‌گونه‌ای که تعداد مصوبات طرح‌ها از ۲۰ پروژه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۵ پروژه در سال ۱۴۰۴ رسید؛ رشدی چشمگیر که نشان‌دهنده اقبال بی‌سابقه به این بازار نوظهور است.

خوشبختانه اکنون می‌توان از آمار‌های ثبت شده و عملکرد‌های به نتیجه رسیده سخت گفت چرا که اکنون در مجموع کاهش توان مصوبات این طرح‌ها از مرز ۱۶۰۰ مگاوات عبور کرده است. طرح‌هایی که طیف متنوعی از پروژه‌های ملی را شامل می‌شوند؛ از اصلاح سیستم روشنایی معابر و روشنایی داخلی گرفته تا جایگزینی الکتروموتور‌های BLDC در کولر‌های آبی، جایگزینی کولر‌های گازی پنجره‌ای فرسوده با اسپلیت‌های راندمان بالا، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در صنایع از جمله تعویض کمپرسور‌ها و همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی.

اهمیت این پروژه‌ها زمانی بیشتر نمایان می‌شود که صرفه‌جویی سالانه حاصل از اجرای آنها، معادل انرژی تولیدی سالانه یک نیروگاه خورشیدی ۴۰۰۰ مگاواتی برآورد شده است.

استقبال گسترده فعالان بازار باعث شد سقف بازار دو بار افزایش یابد؛ نخست در تیرماه ۱۴۰۴ که سقف بازار از ۲۰ به ۵۰ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید و بار دیگر در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ که این سقف به ۱۵۰ میلیارد کیلووات‌ساعت افزایش پیدا کرد و در‌حال حاضر حجم معاملات گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی از مرز ۴۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت عبور کرده است.

اکنون بسیاری معتقدند بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، از یک ایده نوآورانه به یکی از جدی‌ترین مسیر‌های توسعه صنعت انرژی کشور تبدیل شده است؛ مسیری که تحقق آن بدون تلاش و همراهی همه متخصصان، مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه ممکن نبود.

در پایان، ضمن تبریک روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، باید از از تمام کسانی که در این حرکت ملی نقش‌آفرین بوده‌اند قدردانی کرد چرا که اقدامات امروز به یکی از امیدبخش‌ترین تجربه‌های کشور در حوزه مدیریت انرژی تبدیل شده است.