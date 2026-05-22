تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، با حضور غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان، به امضای مهشید برجیان، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، و محمدرضا شکیبانیا، رئیس انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد چهارچوبی برای همکاری دوجانبه در زمینه بهره‌گیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها، امکانات و فرصت‌های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی و در جهت ارتقای تولید محتوای هنری، فرهنگی و پژوهشی و صیانت از میراث مکتوب کشور تنظیم شده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در برگزاری رویداد‌ها و نشست‌های علمی و فرهنگی مشترک همکاری خواهند کرد و زمینه استفاده از توانایی‌های تخصصی و پژوهشی برای تولید محتوای فرهنگی و هنری صوتی و تصویری فراهم می‌شود.

همکاری در تولید و تدوین تحقیقات حوزه تاریخ شفاهی در موضوعات مورد توافق، تألیف و انتشار آثار پژوهشی، کتاب‌ها و مقالات از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه به‌شمار می‌رود.

این همکاری می‌تواند زمینه پیوند ظرفیت‌های آرشیوی و پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با توان تخصصی فعالان سینمای مستند را فراهم کند و به تولید آثار فرهنگی و تصویری مبتنی بر منابع اصیل و میراث مکتوب کشور یاری رساند.