پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اردبیل در خطبههای نماز جمعه، با اشاره به اعتراف آمریکاییها درباره اشتباهاتی که در رابطه با ایران مرتکب شدهاند گفت: این اعترافات، تجلی اقتدار ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی گفت: آمریکاییها اعلام کردند ترور رهبر ایران، حمله به مدرسه میناب، حمله به ایران در میانه مذاکرات، بیدار کردن ایران برای ظرفیت تنگه هرمز، اذیت ایران در سالهای مذاکره هستهای که ۲۵ سال طول کشید؛ تحریم ایران و سوق دادن آن به خودکفایی در موضوعات حساس، انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری که هر لحظه یک تصمیم میگیرد، کاملا اشتباه بود.
امام جمعه اردبیل افزود: اینها همه، محصول و معلول قدرت، استقامت، مقاومت و حضورِ ملتِ ما در صحنه و معلول توانمندی تحسین برانگیز نیروهای مسلح ماست. معنی پشیمانی، این است که در این جنگ، آنها شکست خوردند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اینکه آمریکا به هیچ تعهد خود پایبند نمیمانَد و بعد از توافق هم، علیه ایران اقدام میکند و دوباره تحریم را شروع میکند، گفت: راهکار نجات از شرارت آینده آنها این است که اهرمهای مهم داشته باشیم و آن، تنگه هرمز، بالا بردن توان نظامی و نگه داری اورانیوم با غنای ۶۰ درصد است.
آیت الله عاملی افزود: به دستگاه دیپلماسی میگوییم هم ملت و هم نیروهای مسلح، پشت سر شماست؛ محکم و قرص بایستید و به جنگ روانی و تهدیدهای دشمن توجه نکنید؛ کاری کنید و تصمیمی بگیرید که دشمن آمریکایی - صهیونی، این جرثومههای جنایت، هیچ وقت جرات تعرض به ایران را نداشته باشند.
خطیب نماز جمعه اردبیل، با اشاره به سالروز شهادت آیت الله رئیسی گفت: از مهمترین خصوصیات آقای رئیسی، مردمی بودن، اعتقاد به تواناییهای داخلی، صراحت در اعلام مواضع انقلابی و دینی، تعامل و عزت مداری در سیاست خارجی و خستگی ناپذیری بود.