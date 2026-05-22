پخش زنده
امروز: -
جشنواره آش و غذاهای محلی با حضور بانوان کارآفرین و خلاق در اقامتگاه بوم گردی قنات ابراهیم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره آش و غذاهای محلی با حضور بانوان کارآفرین و خلاق در اقامتگاه بوم گردی قنات ابراهیم آباد برگزار شد.
مسئول برگزاری جشنواره گفت: جشنواره آش و غذاهای محلی به مناسبت گرامیداشت روز ملی بوم گردیها و با هدف معرفی غذاهای خانگی و ترویج غذاهای سالم به خانوارها برگزار شد.
مجتبی مرادی افزود: در این جشنواره ۳۰ نفر از بانوان روستا بیش از ۲۰ نوع غذا در معرض دید عموم گذاشتند.