جشنواره آش و غذا‌های محلی با حضور بانوان کارآفرین و خلاق در اقامتگاه بوم گردی قنات ابراهیم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره آش و غذا‌های محلی با حضور بانوان کارآفرین و خلاق در اقامتگاه بوم گردی قنات ابراهیم آباد برگزار شد.

مسئول برگزاری جشنواره گفت: جشنواره آش و غذا‌های محلی به مناسبت گرامیداشت روز ملی بوم گردی‌ها و با هدف معرفی غذا‌های خانگی و ترویج غذا‌های سالم به خانوار‌ها برگزار شد.

مجتبی مرادی افزود: در این جشنواره ۳۰ نفر از بانوان روستا بیش از ۲۰ نوع غذا در معرض دید عموم گذاشتند.