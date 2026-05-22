مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان با خانواده زنده یاد حسام ملکی، اهدا کننده عضو دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، همزمان با هفته اهدای عضو، میترا تیموری مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان همراه با مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و جمعی از فرهنگیان با خانواده جوان ورزشکار زندگی‌بخش، زنده یاد حسام ملکی که ۳ عضو بدنش به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد در روستای خراط محله صومعه‌سرا دیدار کردند.

در این دیدار از اقدام انسان‌دوستانه خانواده آن مرحوم در اهدای عضو به عنوان اقدامی فرهنگی و ایثارگرانه که موجب ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و نجات جان بیماران نیازمند است تجلیل شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در این دیدار گفت: پیام تسلیت آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش را به این خانواده ابلاغ کردیم و از کار ارزشمندی که انجام دادند وبا اهدا اعضای بدن جوانشان به ۳ نفر زندگی مجدد بخشیدند تجلیل و قدردانی شد.

حسام ملکی قهرمان تکواندو کشور در هفته اول اردیبهشت ماه در سانحه رانندگی مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده اش سه عضو بدنش به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد.