اداره خوابگاههای دانشگاه شریف در اطلاعیه اعلام کرد، اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد از روز دوشنبه ۴ خرداد مقدور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در اطلاعیه ای این دانشگاه آمده ؛ مطابق اطلاعیه ادارهٔ امور خوابگاهها و با توجه به مصوبه هیأت رئیسه مبنی بر حضور تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه، دانشجویان متقاضی ، از شنبه ۲ خرداد میتوانند در سامانهٔ آموزش فرم درخواست ویژه مقطع تحصیلی خود را تکمیل نمایند.
همچنین ، اسکان دانشجویان از روز دوشنبه ۴ خرداد مقدور میباشد.
در ادامه آمده ؛ اختصاص خوابگاه منوط به پرداخت اجاره بهای معوقهٔ ترم گذشته است و اجاره بهای خوابگاه در این ترم هم بهصورت روزشمار محاسبه خواهد شد.