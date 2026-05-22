به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با بیان اینکه امروز ایران چهارمین قطب قدرت جهان است، اظهار کرد: دفاع مقدس سوم، ساختار قدرت جهانی را به‌گونه‌ای بی‌سابقه دستخوش تغییر ساخته است تا آنجا که نیویورک‌تایمز در گزارشی تأکید کرد که چهارمین مرکز قدرت جهانی (ایران) به سرعت در حال ظهور است.

امام جمعه چهاربرج با برشمردن مؤلفه‌هایی که می‌تواند ایران را به‌عنوان چهارمین ابرقدرت جهان معرفی کند، افزود: تسلط بر گلوگاه انرژی جهان، انعطاف‌پذیری و پایمردی نظامی، ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی، دیپلماسی متوازن و ائتلاف راهبردی با قدرت‌های نوظهور، قدرت نرم و بازتعریف مشروعیت بین‌المللی و تفاوت بنیادین رویکرد ایران در ساخت جهان آینده این مؤلفه‌ها هستند.

وی با بیان اینکه الگوی قدرت ایران در عمیق‌ترین لایه خود بر دو پایه استوار است که در هیچ‌یک از سه قدرت دیگر به این شکل دیده نمی‌شود، گفت: رهبری با کارنامه‌ای از شهادت‌طلبی و تحول‌آفرینی ژرف در طراحی، تداوم و نهادینه‌سازی این الگو و مردمی مبعوث که نه مصرف‌کننده قدرت، بلکه خود منشأ تولید قدرت هستند.

جلالی با اشاره به اینکه آینده جهان نه در میدان رقابت سنتی قدرت‌ها، بلکه در نحوه تعامل با همین الگوی تازه از قدرت رقم خواهد خورد، تصریح کرد: ابرقدرت واقعی آن نیست که بیشترین بمب یا نفت را دارد، بلکه آن است که مردمی بیدار و رهبری شهیدوار دارد.

وی در ادامه با اشاره به سوم خرداد سالروز حماسه آزادی خرمشهر، اظهار کرد: طبق پیش‌بینی رهبر شهید انقلاب، در دوران جدید، رویارویی شجاعانه ملت ایران برابر دشمن آمریکایی - صهیونی، ما را در آستانه «خرمشهر‌های جدید» قرار داده است.

امام جمعه چهاربرج آتش‌بسی که در آن هستیم وقفه‌ای تاکتیکی در دل جنگ است، افزود: دشمن با تمرکز بر اشغال خرمشهر اراده ملت ایران و کاهش تاب‌آوری ملی و ایجاد تردید در مردم و مسئولان، از گزینه‌های جنگ شناختی بهره می‌برد.

وی گفت: آنچه پیش رو داریم، یک نبرد ترکیبی تمام‌عیار است که بخش عظیمی از آن در ذهن‌ها و دل‌ها رقم خواهد خورد و پیروزی در گرو استحکام ذهنی ما، انسجام و اعتماد به یکدیگر و مسئولین، گوش به فرمان رهبری و مراقبت از تکرار ناخواسته صدای دشمن در داخل است.

جلالی با تأکید بر اینکه این بار نیز با قوت در میدان و ذهن، صبح پیروزی زودتر از تصور دشمن طلوع خواهد کرد، افزود: این پیروزی به نام همین مردمی رقم می‌خورد که امروز در خیابان‌ها نماد مقاومت‌اند.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه لحظات، سرنوشت‌ساز است و دعای مردم برای تصمیم‌گیران و رزمندگان، ضامن نهایی تحقق وعده الهی پیروزی است، تصریح کرد: تحقق وعده الهی بر پیروزی نزدیک است.

وی در ادامه به مأموریت‌های ملت ایران در پیام‌های رهبر معظم انقلاب اشاره و اظهار کرد: در جنگ ترکیبی کنونی، رهبر معظم انقلاب، چهار مأموریت کلیدی برای ملت ایران بیان فرموده‌اند که این چهار وظیفه، اضلاع مثلث تاب‌آوری اجتماعی، هوشیاری شناختی و همبستگی عملی را شکل می‌دهد که جامعه را در برابر توطئه‌های دشمن برای ایجاد ناامیدی و تفرقه، آسیب‌ناپذیر می‌کند.

جلالی حضور فیزیکی مستمر در صحنه، حتی در زمان سکوت نبرد نظامی که پشتوانه عملی مسئولان و تغییردهنده محاسبات دشمن است را نخستین مأموریت کلیدی ملت ایران عنوان کرد و افزود: مأموریت دوم وحدت ملی به‌عنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی است و این را در نظر داشت که هرگونه تفرقه‌افکنی در شرایط جنگی، خدمت به دشمن محسوب می‌شود.

امام جمعه چهاربرج مدیریت مصرف رسانه‌ای و پدافند شناختی با ترک یا برخورد حداکثراً شک‌آلود با رسانه‌های معاند و پرهیز از دامن زدن به ناامیدی را مأموریت سوم ملت ایران برشمرد و تصریح کرد: چهارمین مأموریت کمک متقابل و مواسات مؤمنانه شامل درمان رایگان جانبازان، جبران خسارت‌های مالی و شبکه‌سازی مردمی برای یاری آسیب‌دیدگان است.

وی با تأکید بر اینکه باید راهبرد جنگ منطقه‌ای را جدی بگیریم و با طرح این سؤال که اساساً چه چیزی باعث شد آمریکایی‌ها پشت مرز‌های ایران متوقف شوند؟ گفت: قدرت موشکی و توان نظامی یا حتی حمایت مردمی و حضور در خیابان، عناصر مهمی بودند و هستند، اما یک راهبرد جنگی بسیار مؤثر بود و آن راهبرد «جنگ منطقه‌ای» است.

جلالی تصریح کرد: در واقع سؤال مهمی که آمریکایی‌ها باید به آن پاسخ بدهند این است که اگر ایران همچنان به زیرساخت‌های منطقه حمله کند، چگونه باید با آن مواجه شوند؟ این مسئله در کنار سایر عوامل، مهم‌ترین مانع پیش روی آمریکایی‌ها برای آغاز مجدد جنگ است و هر زمانی که آمریکایی‌ها بتوانند راهکاری برای این مسئله اساسی پیدا کنند،