بهارِ مهاباد، دوباره شهر را به میعادگاهِ گردشگران تبدیل کرده است. از جنبوجوش در بازارچههای خرید تا عطرِ دلانگیزِ فضایِ سبز؛ شهری که این روزها در هر گوشهاش، مسافران، فصلِ تازهای از خاطرات را ورق میزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در میان این جاذبهها، سدِ تماشاییِ مهاباد، به دلیلِ نزدیکی به شهر، محبوبترین مقصد برای خانوادههاست؛ جایی که تلاقیِ آب و کوهستان، آرامشی کمنظیر را به ارمغان میآورد.
اما در پسِ این قابهای زیبا، گاهی نامهربانیهایی صورت میگیرد که تیشه به ریشهی این طبیعتِ بیدفاع میزند. صحنههایی که دیدنش، کامِ دوستداران محیطزیست را تلخ میکند.
این زبالهها تنها لکهای بر دامنِ طبیعت نیستند؛ نشانهای از فراموشیِ یک مسئولیتِ بزرگاند. منابعِ طبیعی، امانتی هستند که نه برای امروز، بلکه باید برای آیندگان باقی بمانند.
طبیعت، آینهی تمامنمایِ فرهنگِ ماست. بیایید با دوستی و همزیستی با این سرمایههای خدادادی، سهمی در تداومِ حیات داشته باشیم. چرا که زمین، خانهی مشترکِ همهی ماست.