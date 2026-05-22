بارشهای سخاوتمندانه اخیر، جانِ تازهای به رگهای تشنهی طبیعت، سدها و رودخانههای منطقه بخشیده است. تصویری که شاید در نگاه اول، نویدبخشِ فراوانی باشد اما مدیریت مصرف انرژی، کلید واژه ای که این روزها بیشتر به چشم می خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،مردم، با نگاهی به گذشته و هوشیاری نسبت به آینده، بر این باورند که باید قدرِ قطرهقطره این رحمت الهی را دانست و در حفظ این سرمایه، امانتدار بود.
فرهنگِ «مصرفِ مسئولانه»، تنها در آب خلاصه نمیشود؛ در روزهای گرمِ پیشرو، مدیریتِ مصرفِ انرژی نیز به یک ضرورتِ ملی تبدیل شده است.
مدیریتِ هوشمندانه، نه یک انتخاب، که راهکاری برای تداومِ نبضِ تپنده واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است؛ چرا که هر کیلووات صرفهجویی، یعنی حمایت از چرخهی تولید و اشتغالِ کشور.
مسئولانِ امر نیز، توسعه زیرساختها را در اولویت قرار دادهاند؛ از نصب کنتورهای هوشمند و مدیریتِ دقیق در بخشهای کشاورزی و اداری گرفته تا مقابله قاطع با مصارف غیرمجاز، همه برای یک هدفِ بزرگ انجام میشود: عبورِ بیدغدغه از روزهای اوجِ مصرف.
در نهایت باید گفت؛ مدیریتِ مصرف به معنایِ «کم مصرف کردن» نیست، بلکه «درست و بهجا مصرف کردن» است. رعایتِ همین نکاتِ کوچک، ضامنِ پایداریِ انرژی برای همه ماست.