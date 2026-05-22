به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با قدردانی از رئیس‌جمهور و مقام‌عالی استان، گفت: اختیارات تفویض‌شده به استاندار آذربایجان‌غربی باید بدون مانع اجرایی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی استاندار آذربایجان‌غربی را فردی با دیدگاه ملی توصیف کرده و افزود: الحمدالله مدیریت عالی استان در دست فردی متدین است که قبلاً وزیر بوده است.

وی همچنین با قدردانی از انتخاب رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: استانداری کاربلد به آذربایجان‌غربی اعزام شده که در این مدت کار‌های خوبی به‌ویژه در دوران جنگ انجام داده و وضعیت را به‌خوبی مدیریت کرده است.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه انتظار از رئیس جمهور این است که اختیارات تفویض شده به استاندار آذربایجان‌غربی جامه عمل پوشیده و برخی مانع اجرای آن نشوند، افزود: استان مرزی آذربایجان‌غربی با استفاده از اختیارات تفویض شده می‌تواند در مسیر توسعه و کمک به استان‌های دیگر گام بردارد.

وی همچنین با اشاره به جنگ اقتصادی و ضرورت تأمین کالا‌های اساسی و صرفه‌جویی در مصرف، اضافه کرد: میزان مصرف در کشور از استاندارد‌های جهانی بالاتر است و مردم باید با اصلاح سبک زندگی و مصرف حساب‌شده، از اسراف جلوگیری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، اقتصادی و مرزی استان، افزود: آذربایجان‌غربی با حمایت‌های لازم می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو کشور تبدیل شود و نباید مانعی در مسیر توسعه و پیشرفت آن ایجاد شود.