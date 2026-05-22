ساخت مرکز جامع تخصصی دیالیز در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این مرکز جامع با زیربنای سه هزار مترمربع در سه طبقه ساخته میشود.
پژمان شاهرخی افزود: مرکز دیالیز با مشارکت یکی از صنایع هرمزگان با اعتبار صد میلیارد تومان در مدت یک سال به بهره برداری میرسد.
وی گفت: با راه اندازی این مرکز شمار تختهای دیالیز در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس به ۸۰ تخت افزایش مییاید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ادامه نهضت توسعه زیرساخت سلامت در هرمزگان، ۱۰۰ دستگاه دیالیز در هرمزگان خریداری و به بهره برداری رسیده است.
شاهرخی افزود: این دستگاههای دیالیز در سراسر استان استفاده میشود.
وی گفت: بر اساس استانداردهای کشوری به ازای هر چهار بیمار یک دستگاه دیالیز باید باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هرمزگان ۸۵۰ بیمار دیالیز دارد که ۳۰۰ بیمار در بندرعباس است.
استاندار هرمزگان گفت: با راه اندازی مرکز جامع دیالیز در بندرعباس، خدمات سلامت افزایش مییابد.
محمد آشوری افزود: افزایش دستگاههای دیالیز در سراسر استان در دستور کار است.