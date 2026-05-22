رادیو ورزش در بخش جدید به عنوان «خبر‌های جام جهانی» که در برنامه «یک‌جهان یک جام» اضافه شده است، تلاش می‌کند تصویری جامع از رویداد‌های پیرامون جام جهانی ۲۰۲۶ ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام نوروزی گوینده و گزارشگر رادیو ورزش گفت: این بخش با تمرکز بر تازه‌ترین وضعیت ستاره‌ها، قوانین جدید داوری و حواشی حضور هواداران، تلاش می‌کند رویدادهای جام جهانی را ارائه دهد.

وی، درباره بخش «خبر‌های جام جهانی»، افزود: در این بخش تلاش می‌کنیم آخرین شرایط بازیکنان و ستاره‌های حاضر در جام جهانی را بررسی کنیم، به‌ویژه وضعیت مصدومان احتمالی که ممکن است به رقابت‌ها نرسند و حضورشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی گفت: مرور قوانین جدید داوری در این جام جهانی از دیگر محور‌های این بخش است تا شنوندگان رادیو ورزش در جریان تصمیمات و رویکرد‌های تازه فیفا قرار بگیرند و با تغییرات احتمالی در روند قضاوت مسابقات آشنا شوند.

نوروزی افزود: ارائه خلاصه‌ای از برخی مصاحبه‌های مربیان و بازیکنان تیم‌های حاضر در جام، بازتاب دیدگاه‌های اسطوره‌های تاریخ جام جهانی درباره مدعیان قهرمانی و تحلیل شانس تیم‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

این گوینده رادیو ورزش با اشاره به توجه برنامه به مسائل پیرامونی جام گفت: اخبار مرتبط با حضور هواداران تیم‌ها، شرایط برگزاری بازی‌های تدارکاتی و اردو‌های آماده‌سازی تیم‌ها و محل برگزاری این اردو‌ها از جمله موضوعاتی است که در این بخش پوشش داده می‌شود.

وی تأکید کرد: بخش «خبر‌های جام جهانی»، به موضوعات مرتبط با تیم ملی فوتبال کشورمان نمی‌پردازد، چرا که این موضوع در بخش دیگری از برنامه «یک‌جهان یک جام» به‌صورت مستقل بررسی می‌شود.