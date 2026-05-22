مردم ولایت‌مدار و سلحشور مهاباد، در هشتاد و دومین شب از سلسله اجتماعات شبانه خود، با حضور پرشور و حماسی، ضمن تأکید بر تداوم مسیر خون‌خواهی شهدای خدمت، پیامِ اقتدار و تاب‌آوری ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در شبی دیگر از اجتماعات شبانه در مهاباد، اقشار مختلف مردم این شهرستان با همدلی و همبستگی کم‌نظیر، بار دیگر ثابت کردند که امید به آینده و ایستادگی در برابر چالش‌ها، مهم‌ترین مؤلفه قدرتِ ایران اسلامی است.

در این اجتماع که با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تأکید بر دفاع از کیان ایران اسلامی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه ایران با داشتن چنین فرزندان غیوری همواره به عنوان یک ابرقدرت در معادلات منطقه‌ای باقی خواهد ماند، از تغییر نظم نوین جهانی و جایگاه ویژه ایران سخن گفتند.

شهروندان مهابادی در حاشیه این تجمع در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد یأس در جامعه، خاطرنشان کردند که حضور مستمر و پرشور مردم در صحنه‌ها، نشان‌دهنده شکستِ توطئه‌های «ابرقدرت‌نماها» و ظهورِ قدرتِ واقعی و دیرینه ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی است.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که اتحاد، همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، چراغ امیدی است که در دل تمام ایرانیان روشن است و این مردم همواره آماده‌اند تا با تکیه بر خودباوری و ولایت‌مداری، از تمامی گردنه‌های دشوار عبور کنند.

این اجتماعات شبانه که به نمادی از همبستگی ملی در مهاباد تبدیل شده است، با سر دادن شعار‌های حماسی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و رهبری به پایان رسید.