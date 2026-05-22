کتاب«در آغوش نیل»، آخرین اثر درباره بیانات رهبر شهید انقلاب با استقبال مردم به چاپ دوم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «در آغوش نیل»، نوشته مهران کریمی، از تازههای نشر انقلاب اسلامی است که در روزهای اخیر و در هفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شد و چاپ دوم آن در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
کریمی در این اثر تلاش دارد مروری جامع داشته باشد بر موضوع سنتهای الهی در اندیشه حضرت آیتاللهالعظمی شهید سید علی خامنهای. کتاب در ۲۰۸ صفحه به موضوعاتی، چون تعریف سنّت الهی و تبیین ویژگیهای آن، اهمیت سنّتهای الهی، انواع سنّتها، بررسی شرایط تحقق آنها، تشریح نتایج مثبت اعتماد به سنّتهای الهی و بررسی مصادیق عینی تحقق سنّتها در تاریخ انبیا میپردازد.
حکمرانی دینی در مکتب اسلام، فراتر از یک ساختار اداری و سیاسی، پیوند میان «اراده الهی» و «حرکت انسانی» است. این سبک منحصربهفرد راهبری که در تاریخ معاصر با طلوع انقلاب اسلامی تجلی یافت، مدیون ایستادگی دو استوانه عظیم معرفت و جهاد، حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالح، حکیم و مقتدای شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای است؛ الگویی که امروز نه تنها یک تجربه موفق ملی، بلکه به عنوان «دکترین رهاییبخش» در برابر نظامهای مادیگرای عالم قد برافراشته و افقهای جدیدی را پیش روی امت اسلامی گشوده است.
به اعتقاد نویسنده؛ آنچه سبک زمامداری در منظومه ولایت فقیه را از دیگر مدلهای حکمرانی متمایز میسازد، ابتناء دقیق بر قواعد تکوینی و تشریعی پروردگار است. در این مکتب، رهبری جامعه صرفاً براساس محاسبات مادی و تغییرات گذرا شکل نمیگیرد؛ بلکه بر پایه فهم عمیق و روشمند از آموزههای وحیانی، بیین عالمانه حقایق و در نهایت، برانگیختن عزم ملی برای تحقق آرمانهای استوار است.
رهبر شهید انقلاب در طول دههها هدایتگری، همواره جامعه را به سوی بصیرتی فراخواندند که در آن «سنتهای الهی» مبین مسیر، محرک حرکت و کلید غلبه بر چالشهای پیچیده عصر حاضر قلمداد میشوند. در این میان، موضوع «سنتها و وعدههای الهی» جایگاهی اساسی و زیربنایی در اندیشه ایشان دارد.
کتاب «در آغوش نیل» در واقع تلاش دارد قواعدی را به مخاطب یادآوری کند که بر اهل ماده، پنهان است. قواعدی که از آن با عنوان «سنت الهی» یاد میشود؛ قواعد و قانونی که به تعبیر رهبر شهید اهل ماده «با چشمهای کمسو» نمیتواند ببیند، اما این ندیدن دلیل بر نبود و فقدان نیست.
کتاب حاضر در ابتدا به ارائه تعریفی از سنتهای الهی میپردازد و در ادامه در فصل دوم که با عنوان «آزمایشگاه تاریخ» نامگذاری شده، به نمونههایی از این موضوع در دل وقایع تاریخی اشاره میکند. فصل سوم کتاب، به برخی از قوانین ثابت در این زمینه مانند استدراج، افزایش تدریجی بیماری دل منافقان، گشایش روزی با ازدواج، غلبه خروش مردم بر خودکامگی، شکست انسانهای مغرور اشاره میکند و در فصلهای بعد، تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا صرفاً باور به این قواعد، رمز پیروزی است؟
نویسنده برای نگارش این اثر به منابع متعدد از جمله آثار رهبر شهید و بیانات ایشان مراجعه و با پژوهشی در این زمینه، تلاش کرده است روایتی منسجم و دستهبندی شده از آرا و بیانات ایشان در این زمینه ارائه دهد.
در بخشی از این کتاب آمده است: اگر ما ملت ایران به وعدهای که خدای متعال داده است، خوش بین باشیم و مقدمات آن وعده را فراهم بکنیم، مشکلات برطرف خواهد شد. خدا فرموده است: إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرُکُمْ؛ اگر شما دین خدا را نصرت کنید و انگیزههای الهی را تقویت کنید و نصرت کنید قطعاً خدای متعال شما را نصرت خواهد کرد. کسی را هم که خدای متعال نصرت بکند هیچ موجودی در عالم نمیتواند او را تضعیف بکند؛ روز به روز قویتر خواهد شد و پیروزتر خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند کتاب حاضر را از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و یا از سایت انتشارات انقلاب اسلامی خریداری کنند.
از دیگر عناوین پرمخاطب این انتشارات در هفتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران میتوان به «خون دلی که لعل شد»، «روایت آقا»، «هندسه نبرد»، «تربیت کودک» و مجموعه ۴۰ جلدی «رهنامه» اشاره کرد.