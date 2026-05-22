نماینده مردم غرب هرمزگان گفت: طرح آبشیرینکن بندرچارک برای انتقال آب به شهرستان بستک، ۸۰ درصد پیشرفت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد جباری با اشاره به تنش آبی موجود و نیاز ضروری مردم منطقه به آب آشامیدنی سالم افزود: همه تلاش خود را به کار گرفتهایم و همه مسئولان استانی و کشوری برای اتمام هرچه سریعتر این طرح مهم پای کار آمدهاند.
وی گفت: مشکلات پیش آمده در روند تأمین قطعات و ادوات این طرح از دستگاه های مسئول در حال پیگیری است.
جباری افزود: این طرح که با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی شهرستان بستک، گامی حیاتی برای رفع کمبود آب و بهبود شرایط زندگی مردم است.