به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد جباری با اشاره به تنش آبی موجود و نیاز مبرم مردم منطقه به آب آشامیدنی سالم افزود: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و همه مسئولان استانی و کشوری برای اتمام هرچه سریع‌تر این پروژه حیاتی پای کار آمده‌اند.

وی گفت: مشکلات پیش آمده در روند تأمین قطعات و ادوات این طرح از دستگاه های مسئول در حال پیگیری است.

جباری افزود: این طرح که با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی شهرستان بستک، گامی حیاتی برای رفع کمبود آب و بهبود شرایط زندگی مردم است.