رئیس سازمان نظام مهندسی، کشاورزی فارس در سفر به شهرستان پاسارگاد بر تولیدات صادراتی و مدیریت هوشمند آب در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس، ضمن بازدید از کارخانه‌ها وکارگاه‌ها و گلخانه‌های پیشرو در پاسارگاد، بر تولید صادراتی و مدیریت هوشمند آب تأکید کرد و گفت: زمین‌های دولتی واگذار شده که به تولید نرسند پروانه بهره برداری آنها باطل و خلع ید خواهند شد و به سرعت افراد دیگری جایگزین می‌گردند.

محمد جواد احمدی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هکتار زمین در شهرستان پاسارگاد ثابت مانده است و بهره بردارانی که در اراضی ملی مجوز گرفته‌اند اگر در مدت تعیین شده طرح خود را به بهره برداری نرسانند خلع ید خواهند شد.

او افزود: عمده مشکلات بهره برداران در پاسارگاد حریم میراث فرهنگی و حریم بهداشتی و آب است که ما در تلاش هستیم تا این مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس بیان کرد: دستاورد‌های استان فارس بسیار چشمگیر است آنچنان که این استان در سرعت صدور مجوز‌های تولیدی همواره در جمع سه استان اول کشور قرار دارد.

احمدی گفت: درحالی که میانگین زمان صدور مجوز‌ها در نظام مهندسی کشور بین ۳۶ تا ۴۰ روز است، اما استان فارس با میانگین شش روز، رتبه اول تا سوم کشوری را از آن خود کرده است.

بررسی چالش‌های تولیدکنندگان در پاسارگاد، بخشی از سفر رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس به پاسارگاد بود.

هدف از این سفر تبدیل شدن کشاورزی سنتی به تولید صنعتی و علمی در شهرستان پاسارگاد بود.

همچنین دیدار بدون واسطه با بهره برداران و رسیدگی به مشکلات آنان از دیگر برنامه‌های سفر ریس سازمان نظام مهندسی استان فارس به پاسارگاد بود.