به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جواد اصلانی، با اعلام این خبر افزود: به لطف تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی ارزشمند مردم طبیعت‌دوست منطقه، جمعیت گونه قوچ و میش ارمنی در زیستگاه‌های شاهین‌دژ از وضعیت و شرایط زیستی مطلوبی برخوردار است.

اصلانی با اشاره به ممنوعیت قانونی هرگونه شکار و صید، تصریح کرد: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با پایش و کنترل مستمر تمامی عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حساس، به طور دقیق بر وضعیت حیات وحش نظارت دارد و با هرگونه تخلف زیست‌محیطی بدون اغماض و طبق قانون برخورد خواهد کرد.

او در پایان از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست کرد: در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده و یا ورود هرگونه جانور وحشی به مناطق مسکونی شهری و روستایی، از هرگونه مداخله خودسرانه پرهیز کرده و مراتب را بلافاصله به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش دهند. همچنین سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مردمی در این زمینه است.