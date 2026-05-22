حضور مردم عاشق در سراسر استان مرکزی در عشق به آرمان‌های آسمانی انقلاب اسلامی، به پایان فصل سوم نزدیک شده و اسطوره عاشقی را معنا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیبش از ۸۰ شب است که میادین و خیابان‌ها، قرارگاه مردم ولایتمدار استان مرکزی شده است تا دفتر تاریخ ثبت کند میزان عشق و دلدادگی مردم را به آرمان های الهی انقلاب اسلامی را و پیمان خونی که ملت پس از شهادت قائد شهید، با ولیّ‌فقیه بستند و بر آن، وفادار مانده‌اند.

ارتش تروریستی آمریکایی صهیونیستی از رویارویی با عزم و راده مردم مقاوم ایران درمانده شده و راه پس و پیش در ادامه جنگ رمضان را از دست داده‌اند.