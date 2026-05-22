به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا گفت: شهرستان صومعه‌سرا ۷۶ هکتار باغ آلوچه دارد که باغ داران این شهرستان سالانه ۵۰۰ تن آلوچه برداشت و به بازار مصرف عرضه می‌کنند.

محمدرضا یوسف نژاد افزود: بخش گوراب زرمیخ قطب تولید آلوچه در گیلان است.

بانوان گیلانی از آلوچه در خورشت‌های سبزی قورمه، ترش تره، آلوچه مسما، آش ترش و آلوچه فشکن استفاده می‌کنند، از رب آلوچه ترش نیز برای چاشنی و مزه انواع غذا‌های محلی استفاده می‌شود.

در شهرستان صومعه سرا ۵ نوع آلوچه پیوندی یا کشاورزی، شاه عباسی، سفید شیرین، زیتونی و قرمز تولید می‌شود.