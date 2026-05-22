برداشت گوجه سبز (آلوچه) از باغهای شهرستان صومعهسرا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر جهاد کشاورزی صومعهسرا گفت: شهرستان صومعهسرا ۷۶ هکتار باغ آلوچه دارد که باغ داران این شهرستان سالانه ۵۰۰ تن آلوچه برداشت و به بازار مصرف عرضه میکنند.
محمدرضا یوسف نژاد افزود: بخش گوراب زرمیخ قطب تولید آلوچه در گیلان است.
بانوان گیلانی از آلوچه در خورشتهای سبزی قورمه، ترش تره، آلوچه مسما، آش ترش و آلوچه فشکن استفاده میکنند، از رب آلوچه ترش نیز برای چاشنی و مزه انواع غذاهای محلی استفاده میشود.
در شهرستان صومعه سرا ۵ نوع آلوچه پیوندی یا کشاورزی، شاه عباسی، سفید شیرین، زیتونی و قرمز تولید میشود.