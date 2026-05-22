تور رسانه‌ای شهرستان دیواندره با هدف شناسایی و انعکاس ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و گردشگری برگزار شد؛ رویدادی که در کانون آن، «غار کرفتو»، شاهکار معماری دست‌کند ایران، با قدمتی چند هزار ساله در مسیر جهانی شدن قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به منظور معرفی هرچه بهتر توانمندی‌های فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری استان کردستان، تور رسانه‌ای شهرستان دیواندره با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در این رویداد، غار باستانی «کرفتو» به عنوان نگینی در دل کوه‌های کردستان و یکی از ارزشمندترین نمونه‌های معماری صخره‌ای و دست‌کند ایران، مورد توجه و بازدید قرار گرفت.