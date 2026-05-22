پوریا شهرآبادی و محمدمهدی زارع در جمع شاگردان حسین عبدی حاضر شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اردوی تیم فوتبال امید ایران در حالی در مرکز ملی آغاز شد که پوریا شهرآبادی به دلیل حضور در تمرینات تیمملی بزرگسالان با اجازه حسین عبدی از استراحت چند روزه بهره برد و خود را ظهر پنجشنبه به کادرفنی تیم ملی زیر ۲۳ سال معرفی کرد.
همچنین محمدمهدی زارع مدافع احمد گروژنی روسیه با اتمام رقابتهای باشگاهی این کشور در جمع امیدها حاضر شد.
هر دو بازیکن پس از معاینات ویژه پزشکی در تمرین تیم ملی امید شرکت کردند تا شانس خود را برای حضور در لیست نهایی این تیم بیازمایند.