به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم چهلمین روز شهادت سردار عباس کبیری با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در ساوه برگزار شد. شهید کبیری ۱۲ اسفند در تجاوز آمریکایی صهیونی به ساختمان مجلس خبرگان در قم آسمانی شد.

در جلسه شورای پدافند غیر عامل شازند در خصوص تدوین سناریوی مانور شبیه‌سازی حملات احتمالی، ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، حفاظت از تاسیسات مهم و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پدافند غیرعامل، تبادل نظر شد.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، در نشست نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی کمیجان مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های حوزه اطلاع‌رسانی، رسانه و روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حاضران دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مطالبات خود را در زمینه ارتقای جایگاه رسانه، تقویت ارتباط مؤثر با مردم و بهبود فرآیند اطلاع‌رسانی طرح کردند.

مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حاشیه تجمعات مردمی در شهر میلاجرد به سوالات مردم و صنعتگران پاسخ دادند.

