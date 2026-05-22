همزمان با رویداد ملی هزار میدان، هزار بازار، نمایشگاه کسب و کار‌های خرد و حانگی در سالن ورزشی کارگران سنندج دایر شده است.

نمایشگاه کسب و کارهای خرد و خانگی در سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،این نمایشگاه که به همت معاونت اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان برگزار شده، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های بومی، تبادل تجربیات میان تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان فراهم آورده است.

در این رویداد، ۵۵ غرفه در ۲۵ رشته فعالیت مختلف، میزبان فعالان این عرصه است.

این نمایشگاه در صورت استقبال مردم و همت مسوولان، هفته‌های آینده نیز ادامه می‌یابد.