پخش زنده
امروز: -
طبق اعلام بیمه مرکزی در تازهترین مرحله از پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده از «جنگ تحمیلی سوم»، مبلغ ۴۱۶۰ میلیارد ریال برای ۶ هزار و ۸۸۵ پرونده تکمیلشده به حساب مالکان زیاندیده واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام بیمه مرکزی در تازهترین مرحله از پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده از «جنگ تحمیلی سوم»، مبلغ ۴۱۶۰ میلیارد ریال برای ۶ هزار و ۸۸۵ پرونده تکمیلشده به حساب مالکان زیاندیده واریز شد.
با احتساب این مرحله، مجموع خسارتهای پرداختی دولت به ۱۳ هزارو ۵۹۲ خودروی شخصی آسیبدیده، به عدد ۵ هزارو ۱۶۸ میلیارد ریال رسید.
بر اساس گزارش مستند شرکت بیمه ایران، فرایند ارزیابی و جبران خسارت خودروهای آسیبدیده که از آغاز جنگ تحمیلی سوم کلید خورد همچنان با جدیت ادامه خواهد یافت.