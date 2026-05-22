رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام اصلاح قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو، تأکید کرد بخش عمده کمبود‌های فعلی دارویی نه ناشی از شرایط جنگی، بلکه نتیجه اختلال در انتقال ارز در سال گذشته، تأخیر در اصلاح قیمت‌ها و مشکلات نقدینگی شرکت‌های تولیدی است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،دکتر پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و دارو ، از اصلاح قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد و گفت: این اصلاح که قرار بود در دی‌ماه انجام شود، به دلیل اعتراضات و شرایط جنگی با تأخیر مواجه شد و نهایتاً در ۱۶ فروردین‌ماه اجرایی شد. سایر اقلام نیز به‌صورت تدریجی و پس از بررسی‌های دقیق اصلاح خواهند شد.

وی با اشاره به دلایل اصلی کمبود‌های دارویی اظهار کرد: بسیاری از کمبود‌های فعلی ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند، بلکه ناشی از اختلال جدی در انتقال ارز در سال گذشته، عدم اصلاح به‌موقع قیمت‌ها و مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی است. در برخی مقاطع، انتقال ارز تقریباً متوقف شده بود و این مسئله زنجیره تأمین را با چالش جدی مواجه کرد.

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو افزود: نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور حدود ۵.۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن با ارز غیرترجیحی تأمین می‌شود. افزایش نرخ ارز غیرترجیحی از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان در دی‌ماه، فشار سنگینی بر صنعت وارد کرد و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه، فراتر از نرخ‌های معمول تورم، در این حوزه ایجاد شد؛ مسئله‌ای که ضرورت اصلاح قیمت دارو‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرد.

وی تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها با دقت و سختگیری انجام می‌شود تا نه به تولیدکننده اجحاف شود و نه مصرف‌کننده تحت فشار قرار گیرد. در این مسیر، بررسی تک‌تک فاکتور‌های هزینه‌ای شرکت‌ها شامل مواد اولیه، هزینه‌های تولید و سایر عوامل در دستور کار قرار دارد. همچنین ضروری است سازمان‌های بیمه‌گر افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند تا فشار مالی بر مردم کاهش یابد.

دکتر پیرصالحی با اشاره به خسارات واردشده در جریان جنگ اظهار کرد: ۴۴ کارخانه داروسازی، تجهیزات پزشکی و شرکت‌های پخش در جریان درگیری‌ها آسیب دیدند که در برخی موارد، خسارت‌ها تا ۱۰۰ درصد گزارش شد. علاوه بر این، کارخانه‌هایی که در مناطق اطراف درگیری قرار داشتند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و در اثر انفجار‌ها خطوط تولید با اختلال مواجه شد. شیفت‌های شب در دوران جنگ تعطیل شد و تولید تنها در یک شیفت ادامه یافت.

وی افزود: با وجود این شرایط، تولید دارو متوقف نشد و شرکت‌ها حتی در ایام نوروز نیز به فعالیت خود ادامه دادند. در حالی که در سال‌های گذشته معمولاً پنج روز ابتدایی نوروز شرکت‌های پخش تعطیل بودند، امسال حتی در نخستین روز فروردین نیز توزیع دارو متوقف نشد.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، بیش از ۶۰ درصد داروخانه‌های روزانه تهران در دوران جنگ فعال بودند. در این میان، ۷ داروخانه آسیب دیدند و ۲ داروساز جان خود را از دست دادند که یکی از آنها در محل خدمت حضور داشت.

اختلال در تأمین مواد اولیه معاون وزیر بهداشت با اشاره به آسیب صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم گفت: این آسیب‌ها موجب اختلال در تأمین مواد اولیه‌ای مانند PVC و PET شده و هزینه‌ها و محدودیت‌های جدیدی در زنجیره تولید و بسته‌بندی دارو ایجاد کرده است.

تشکیل کارگروه‌های ویژه برای مدیریت بازار وی از تشکیل پنج کارگروه ویژه با دستور وزیر بهداشت پس از جنگ خبر داد و گفت: کارگروه تأمین کالا برای مدیریت واردات، گمرک و حمل‌ونقل؛ کارگروه مالی برای تأمین منابع ریالی صنعت؛ کارگروه پایش بازار برای جلوگیری از احتکار و کم‌فروشی؛ و کارگروه تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کارگروه‌های تخصصی در حال فعالیت هستند.

دکتر پیرصالحی در پایان با اذعان به وجود کمبود‌های قابل توجه در برخی اقلام دارویی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا مردم کمترین آسیب را از این وضعیت ببینند. نگرانی مردم درباره کمبود و قیمت دارو کاملاً قابل درک است و تلاش می‌شود با مدیریت منابع و اصلاح تدریجی ساختارها، ثبات به بازار دارویی کشور بازگردد.