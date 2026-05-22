به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این طرح ملی با هدف فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی برق در بخش خانگی کلید خورده و تلاش دارد تا الگوی مصرف جامعه را به سمت اصلاح پیش ببرد.

در متن میثاق‌نامه‌ای که توسط معاون رئیس‌جمهور رونمایی شد، بر مفاهیم کلیدی ضرورت مصرف درست و بهینه انرژی برق در تمام سطوح خانگی، پرهیز جدّی از اسراف و اتلاف منابع حیاتی کشور، حفظ منابع ملی و انرژی به عنوان یک امانت بین‌نسلی برای آینده فرزندان ایران تأکید شده است.

با اجرای این طرح و تعهد به مفاد این میثاق‌نامه، انتظار می‌رود گام مؤثری در کاهش بار شبکه برق کشور و حفظ سرمایه‌های ملی برداشته شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در طرح ملی سبا، تمرکز اصلی آموزش‌ها بر روی کودکان و بانوان خواهد بود؛ چرا که این دو گروه به عنوان مدیران اصلی و تاثیرگذار مصرف انرژی در نهاد خانواده شناخته می‌شوند و نقش پایداری در تغییر رفتار‌های مصرفی دارند.