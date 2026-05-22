همزمان با گرامیداشت هفته ازدواج، مرکز «وصال شیرین» با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و پایدار، اجرای برنامه‌های حمایتی و مشاوره‌ای ویژه‌ای را در سطح استان کردستان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شهرستان مریوان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی اجرای این طرح، شاهد فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه مشاوره پیش از ازدواج، تسهیل فرآیند‌های اداری و ارائه بسته‌های حمایتی به زوج‌های جوان بوده است.

کارشناسان مرکز «وصال شیرین» با تأکید بر اینکه تسهیل تشکیل خانواده نقشی کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای نشاط جامعه دارد، اعلام کردند که ارائه آموزش‌های مهارت‌افزایی و مشاوره‌های تخصصی در طول هفته ازدواج، بخشی از سلسله برنامه‌های این مرکز برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی و فرهنگی زوجین است.