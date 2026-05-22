پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان اصفهان امسال موفق به راهاندازی برنامه کاربردی «بارش» شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در شورای اداری استان که با حضور معاون رئیسجمهور برگزار شد از آمادگی انتقال تجربیات موفق اصفهان در مدیریت مصرف انرژی به سراسر کشور با راهاندازی برنامه کاربردی بارش، بر لزوم هوشمندسازی فرآیندها تأمین و مصرف انرژی تاکید کرد.
کورش خسروی افزود: این نرمافزار به صورت تقریباً بلادرنگ (Real-Time) و با تاخیر ناچیز ۷ تا ۱۵ دقیقهای، میزان مصرف برق را به مدیران واحدهای صنعتی نشان میدهد.
وی مزایای کلیدی برنامه بارش را پیشگیری از خسارت واحدهای صنعتی پیش از تجاوز از حد مجاز دیماند و جریمه شدن، مدیریت و تعادل مصرف خود را روی گوشی همراه برشمرد.
معاون استاندار اصفهان گفت: این سامانه ظرفیت کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در بخشهای قابل اجرای توابع استانی را فعال کرده است.
معاون استاندار اصفهان در ادامه به تشریح راهکارهای کاهش ترافیک و آلودگی هوا از طریق فناوریهای نوین پرداخت و گفت: برای شهروندانی که از بستر حملونقل اشتراکی و طرح "همپیمایی" (Car-pooling) استفاده کرده، خودروی خود را به اشتراک میگذارند و یا از آوردن خودروی تکسرنشین به خیابانها خودداری میکنند، سیستمهای هوشمند شناسایی تعبیه شده است.