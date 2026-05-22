آزمون ورودی مقاطع؛ سطح سه جامعه الزهرا در ۱۵ رشته و سطح چهار در ۸ رشته تحصیلی، با حضور حدود هزار داوطلب و به صورت برخط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، افتخار یوسفی معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا اظهار کرد: آزمون ورودی مقاطع سطح سه و چهار جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برگزار شد.

خانم یوسفی افزود: آزمون ورودی سطوح مختلف تحصیلی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها امسال به دلیل شرایط موجود به صورت مجازی و آنلاین برگزار شد.

وی با اشاره به شرکت حدود هزار داوطلب در این آزمون برخط، گفت: داوطلبان سطح سه در ۱۵ رشته تحصیلی و داوطلبان سطح چهار جامعه الزهرا در ۸ رشته تحصیلی به رقابت پرداختند.

معاون آموزش و تربیت تصریح کرد: به همت مرکز فناوری اطلاعات جامعه الزهرا، امکان گفت‌وگوی آنلاین (چت) یا تماس تلفنی با ۲۰ پشتیبان سنجش و پذیرش برای رفع ابهامات و اشکالات احتمالی داوطلبان در حین آزمون فراهم شد.

خانم یوسفی افزود: نتایج این آزمون ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه پذیرش جامعه‌الزهرا اعلام می‌شود.