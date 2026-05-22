رئیس دادگستری شهرستان ریگان از مختومه شدن یک فقره پرونده اختلاف ملکی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با تلاش اعضای شورای حل اختلاف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان ریگان از مختومه شدن یک فقره پرونده اختلاف ملکی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و در قالب پویش «به عشق امام رضا (ع) میبخشم» خبر داد.
امید سرحدی نژاد، با اعلام این خبر اظهار داشت: یک فقره پرونده اختلاف ملکی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در روستای ناصرآباد چاهملک از توابع این شهرستان، با میانجیگری و تلاش اعضای شورای حل اختلاف رحمتآباد به صلح و سازش منتهی شد.
وی افزود: این پرونده که جهت حلوفصل و ایجاد صلح و سازش از سوی یکی از شعب دادگاه به شورای حل اختلاف رحمتآباد ارجاع شده بود، از همان روز نخست با برگزاری چندین جلسه در محل شورا و همچنین حضور میدانی اعضای شورا در محل وقوع ملک، بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
این مقام قضایی تصریح کرد: با پیگیریهای مستمر و دلسوزانه اعضای شورا و ایجاد فضای همدلی بین طرفین، خواهان پرونده با پیوستن به پویش معنوی به عشق امام رضا (ع) میبخشم، از بخش قابلتوجهی از خواسته اصلی خود صرفنظر کرد و در نهایت زمینه ایجاد صلح و سازش میان طرفین فراهم شد.
سرحدینژاد ضمن قدردانی از اعضای شورای حل اختلاف رحمتآباد برای تلاش در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش، خاطرنشان کرد: حل اختلافات در فضای دوستانه علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، مانع از کینه و دشمنیهای طولانیمدت میان افراد در سطح جامعه میشود.