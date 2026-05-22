به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان ریگان از مختومه شدن یک فقره پرونده اختلاف ملکی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و در قالب پویش «به عشق امام رضا (ع) می‌بخشم» خبر داد.

امید سرحدی نژاد، با اعلام این خبر اظهار داشت: یک فقره پرونده اختلاف ملکی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در روستای ناصرآباد چاه‌ملک از توابع این شهرستان، با میانجی‌گری و تلاش اعضای شورای حل اختلاف رحمت‌آباد به صلح و سازش منتهی شد.

وی افزود: این پرونده که جهت حل‌وفصل و ایجاد صلح و سازش از سوی یکی از شعب دادگاه به شورای حل اختلاف رحمت‌آباد ارجاع شده بود، از همان روز نخست با برگزاری چندین جلسه در محل شورا و همچنین حضور میدانی اعضای شورا در محل وقوع ملک، به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

این مقام قضایی تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و دلسوزانه اعضای شورا و ایجاد فضای همدلی بین طرفین، خواهان پرونده با پیوستن به پویش معنوی به عشق امام رضا (ع) می‌بخشم، از بخش قابل‌توجهی از خواسته اصلی خود صرف‌نظر کرد و در نهایت زمینه ایجاد صلح و سازش میان طرفین فراهم شد.

سرحدی‌نژاد ضمن قدردانی از اعضای شورای حل اختلاف رحمت‌آباد برای تلاش در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش، خاطرنشان کرد: حل اختلافات در فضای دوستانه علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مانع از کینه و دشمنی‌های طولانی‌مدت میان افراد در سطح جامعه می‌شود.