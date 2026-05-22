به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل سقاب اصفهانی در شورای اداری استان اصفهان از تغییر راهبرد دولت از تصمیم‌گیری‌های متمرکز تهران به سمت «مدیریت استانی و بوم‌محور» خبر داد و گفت: قانون‌گذار این اجازه را به ما داده است تا مدیریت کاهش مصرف را به استاندارداران، شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی افزود: در این الگو، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری شش‌ماهه در حوزه‌های فرهنگی، توسعه جایگاه‌ها، محدودیت‌های ترافیکی یا اصلاح تجهیزات، مصرف را کاهش دهد و دولت نیز بازگشت اصل و سود سرمایه را از محل صرفه‌جویی محقق‌شده تضمین می‌کند.

اسماعیل سقاب اصفهانی افزود: ذینفع کردن مردم در صرفه جویی بهترین روش است و دنبال این هستیم شرایط بر مبنای اقلیم و منطه‌ای اجرایی شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر لزوم حمایت ساختاری از بخش تولید با تقدیر از تلاش‌های دست‌اندرکاران و مسئولان استانی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر برای رفع مشکلات اقتصادی تاکیدو ابراز امیدواری کرد که با همت مردم و مسئولان، چالش‌های پیش‌رو برطرف شود.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی، از پایداری و ادامه کار مسئولان در شرایط سخت قدردانی کرد و با اشاره به حضور حماسی مردم در مراسم‌های بزرگداشت شهدا گفت: این حضور، فراتر از دلگرمی برای نیرو‌های مسلح و مدیریت دولتمردان، باعث یک انقلاب روحی در بچه‌ها شد؛ تحولی که نه آموزش و پرورش و نه ما روحانیون به این سادگی نمی‌توانستیم ایجاد کنیم.