به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فشار خون بالا یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامت در دنیای امروز است؛ بیماری خاموشی که اگر به‌موقع کنترل نشود، می‌تواند زمینه‌ساز عوارض جدی قلبی و عروقی شود. در این میان، ورزش منظم به عنوان یکی از ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین راهکار‌های علمی، نقش مهمی در کنترل این بیماری ایفا می‌کند.

متخصصان تأکید دارند که انتخاب درست نوع و شدت فعالیت بدنی می‌تواند به بیماران کمک کند تا در کنار درمان و اصلاح سبک زندگی، فشار خون خود را بهتر مدیریت کنند.

نقش فعالیت بدنی در مدیریت پرفشاری خون

دکتر «محسن داوودی» متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به نقش فعالیت بدنی در مدیریت پرفشاری خون اظهار کرد: ورزش منظم یکی از مؤثرترین روش‌های غیر دارویی برای کنترل فشار خون است و می‌تواند با بهبود عملکرد عروق، کاهش مقاومت عروقی، کنترل وزن و کاهش استرس، به طور متوسط حدود ۵ تا ۸ میلی‌متر جیوه فشار خون را کاهش دهد.

پیاده روی تند در کنترل فشارخون موثر است

وی افزود: برای افراد مبتلا به فشار خون بالا، ورزش‌های هوازی با شدت متوسط مانند پیاده‌روی تند، دوچرخه‌سواری، شنا و نرم‌دویدن از مناسب‌ترین گزینه‌ها هستند. تمرینات کششی و تمرینات مقاومتی سبک نیز می‌توانند در برنامه ورزشی این افراد قرار گیرند، اما باید از انجام تمرینات بسیار سنگین یا استفاده از وزنه‌های سنگین پرهیز شود.

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره میزان فعالیت بدنی توصیه‌شده گفت: به طور کلی توصیه می‌شود افراد مبتلا به پرفشاری خون حداقل سه تا پنج روز در هفته و هر بار به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط و با رعایت اصل افرایش بار فزاینده تدریجی تمرین انجام دهند. این زمان حتی می‌تواند در چند نوبت کوتاه‌تر در طول روز تقسیم شود.

دکتر داوودی با بیان اینکه پیاده‌روی یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین فعالیت‌ها برای کنترل فشار خون است، تصریح کرد: پیاده‌روی سریع روزانه به مدت حدود ۳۰ دقیقه می‌تواند به طور متوسط ۳ تا ۷ میلی‌متر جیوه فشار خون را کاهش دهد و در کنار رژیم غذایی مناسب و کنترل وزن، تأثیر قابل توجهی در مدیریت فشار خون داشته باشد.

پیش از شروع برنامه ورزشی با پزشک متخصص مشورت کنید

وی در پایان تأکید کرد: افراد مبتلا به فشار خون بالا پیش از شروع برنامه ورزشی باید از کنترل بودن فشار خون خود اطمینان حاصل کنند و در صورت نیاز توسط پزشک ارزیابی شوند. همچنین شروع ورزش باید تدریجی باشد، گرم کردن و سرد کردن بدن انجام شود و از حبس نفس هنگام تمرین خودداری شود. در صورت بروز علائمی مانند درد قفسه سینه، سرگیجه یا تنگی نفس شدید نیز باید ورزش متوقف شده و فرد به پزشک مراجعه کند.