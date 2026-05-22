به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سردار موسوی‌پور در باره این حادثه گفت:ساعت ۰۰:۲۴ نیمه شب، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین محدوده تالار صدف حادثه تصادف منجر به فوت رخ داد و در این تصادف راننده یک دستگاه سواری پژو پارس به علت عدم توجه به جلو با عابرپیاده‌ای که به صورت ناایمن در حال تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه مذکور بود، برخورد می‌کند که در پی این اتفاق عابرپیاده (مردی ۵۵ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

سردار موسوی‌پور در پایان گفت: عابران پیاده عزیز عبور از عرض بزرگراه‌ها «بازی با مرگ» است. هیچ دلیل یا شرایطی، استفاده از بزرگراه به‌عنوان مسیر تردد پیاده را توجیه نمی‌کند. رانندگان در بزرگراه انتظار دیدن عابر پیاده را ندارند و فاصله توقف در سرعت‌های بالا بسیار زیاد است. عابران گرامی، حتماً از پل‌های عابر پیاده استفاده کنید؛ حتی اگر رسیدن به پل، مستلزم طی کردن مسافت بیشتری باشد. این پیاده‌رویِ اضافه، به قیمتِ حفظ جان شما تمام می‌شود.