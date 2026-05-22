به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل با حضور در استودیوی برنامه زنده ایرانیم در بخشی از سخنان خود با تمجید از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی به کیفیت بالای تولیدات اخیر در ویژه برنامه‌های جنگ رمضان و انعکاس تجمعات شبانه در سطح استان اشاره کرد و گفت: عملکرد موفق در بخش‌های خبری و پخش زنده، در کنار بهره‌گیری از حضور علما، ائمه جمعه و کارشناسان خبره نشان‌دهنده پویایی و برنامه‌ریزی دقیق شبکه سهند است.

امام‌ جمعه تبریز همچنین توجه ویژه رسانه استانی به نقاط دورافتاده و انعکاس تجمعات مذهبی و شبانه در روستا‌های کوچک را اقدامی بسیار مثبت و اثرگذار دانست که صورت می‌گیرد.