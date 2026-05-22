پخش زنده
امروز: -
امام جمعه خرمشهر با تأکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل از راهبرد جنگ منطقهای وحشت دارند، گفت: عقبنشینیهای مکرر ترامپ به دلیل آمادگی نیروهای مسلح و مردم برای یک جنگ تمامعیار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حجتالاسلام والمسلمین عادل پور امام جمعه خرمشهر در خطبههای نماز جمعه امروز در مصلای خرمشهر، با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیتالمقدس، گفت: مردم این شهر با دست خالی ۳۵ روز در برابر دشمن تا بن دندان مسلح مقاومت کردند و سپس همین ملت با نیروی ایمان و اراده پولادین، خرمشهر را آزاد ساخت.
او با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد شهید رئیسی، ویژگیهای شهید خدمت را مسئولیتپذیری، جوانگرایی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال، مردمی بودن و معنویت عمیق برشمرد.
وی در ادامه به تشریح «سند راهبردی چهاربندی» رهبر انقلاب برای همه قوا پرداخت و گفت: انسجام بین ملت و دولت یک نعمت است و کسی حق ندارد با سخن و اقدام خود به این وحدت خدشه وارد کند. مردم اعتمادزدایان از مسئولان را طرد کنند.
خطیب نماز جمعه خرمشهر در تحلیلی از وضعیت منطقه تصریح کرد: آنچه آمریکاییها از آن وحشت دارند راهبرد «جنگ منطقهای» است، زیرا چنین جنگی اقتصاد و منافع آنان را نابود میکند. کوچکترین سهلانگاری و ارسال علامت ضعف به دشمن از هیچ کسی نباید انجام گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور با اشاره به دغدغههای رهبر شهید انقلاب درباره کاهش جمعیت، گفت: حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای تأکید کردهاند که افزایش جمعیت نسبت مستقیمی با تداوم قدرت و پیشرفت ایران دارد و ۳۲ میلیون جوان باید امام جامعه را از این نگرانی درآورند.
امام جمعه خرمشهر در پایان از پیشرفت مناسب «پل شهدای خدمت» قدردانی کرد و با اشاره به مشکلات مرز شلمچه و ضعف نظارت بر بازار، خواستار رفع موانع رونق اقتصادی این شهرستان شد.