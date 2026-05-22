شهادت قلّه‌ای که فاتحِ آن، سیّد ابراهیم...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ندا نوروزی، شاعر، درباره شهید خدمت آیت‌الله رئیسی، شعری سروده است.

هوا آشفته، حال آشفته و سیلاب‌ها جانکاه

کبوترها خبر دارند از اندوهِ قربان‌گاه

به دنبالِ امیدی در پیِ اخبار ِتکراری

میانِ مه، میانِ درّه، پیدا نیست در شب، ماه

نمی‌بینند ردّی شاهدان، جز سرنخی خونین

به پایان می‌رسد اخبارها، در صبح دم با آه

عزیزی را که بوده خارِ چشم ِنابرادرها

چه فرجامی برادرها، به جز پیدا شدن در چاه!

میان گرگ ومیشِ چشم‌های منتظرهایش

فروکش می‌کند آتش و باران می‌رسد از راه

به پا می‌خاست ققنوس از دل خاکسترش آرام

گشود او بال، گِردِ صحن با شوقِ طوافِ شاه

شهادت قلّه‌ای که فاتحِ آن ،سیّدابراهیم

تبر در دست آمد ، همچو جدِّ خود، خلیلُ‌الله

گره‌ها باز شد با دستِ او، جای تعجّب نیست!

اگر امروز شد، خاکِ مزار او زیارت‌گاه