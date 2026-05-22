نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با قدردانی از حضور مردم، خواستار نظارت بیشتر مدیران بر موضوعات اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور حماسی مردم پس از شهادت امام امت، گفت: همان پیش‌بینی که امام شهید داشتند، محقق شد و مردم مبعوث شدند و حماسه‌ای بزرگ آفریدند و بالغ بر ۸۰ شب در میادین حضور یافتند، رجزخوانی برای دشمن کردند و اتحاد و وحدت مقدس خود را به نمایش گذاشتند.

ابراهیمی با تأکید بر لزوم توجه به معیشت مردم افزود: این مردم شایسته‌اند که در بحث معیشت به آنها توجه شود. باید با مدیریت گرانی‌ها، گران‌سازی‌ها و گران‌فروشی‌ها مقابله کرد؛ چرا که این حق مردم نیست که با چنین مشکلاتی مواجه شوند.

او با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از جنگ اقتصادی دشمن است، ابراز داشت: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از این گرانی‌ها مربوط به جنگ تحمیلی آمریکا و صهیونیست‌هاست، اما مابقی ناشی از سوءمدیریت، ترک فعل، احتکارگران و اخلالگران اقتصادی است.

ابراهیمی با انتقاد از ایجاد فتنه اقتصادی توسط برخی عوامل داخلی، گفت: متأسفانه یک سری عوامل در داخل دارند فتنه اقتصادی ایجاد می‌کنند که این شایسته مردم نیست وحاکمیت باید ورود جدی داشته باشد و قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی برخورد کند.