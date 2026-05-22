ائمه جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان در خطبه‌های این هفته با اشاره به مواسات، همدلی و وحدت در کشور به مسائل و مشکلات شهرستان‌های خود نیز پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی گفت: افراد توانمند تلاش کنند در آستانه عید قربان، با اجرای سنت قربانی به نیازمندان کمک کنند.

** نماز جمعه میناب

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجاتی، امام جمعه موقت میناب با تأکید بر اهمیت بصیرت در جامعه اسلامی گفت: ملت ایران با تکیه بر ولایت‌مداری، روحیه مقاومت و شناخت توطئه‌های دشمن، در برابر فشار‌ها و فتنه‌های استکبار ایستادگی کرده و مسیر عزت و استقلال را با قدرت ادامه می‌دهد.

** نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه گفت: صف‌های طولانی بنزین و مشکل سوخت صیادان از دغدغه‌های مردم است که باید دراین زمینه تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

**نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندر لنگه گفت: عید سعید قربان در اسلام عید تعبد و بندگی الله متعال است که در آن باید به نیازمندان کمک کرد و صله ارحام نیز به جا آورد.

** نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی امام‌جمعه قش با اشاره به نقش رسانه‌ها در فضای امروز و جنگ رسانه‌ای دشمن سخن گفت: رسانه‌های معاند با هدف تضعیف روحیه عمومی، بزرگ‌نمایی مشکلات و تشدید اختلافات اجتماعی فعالیت می‌کنند.

**نماز جمعه رودان

حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با قدردانی از مشارکت مردم انقلابی در پویش نذر آب برای رزمندگان گفت: در این ایام مردم ما صحنه‌های نابی از ایمان و وطن دوستی را با اجرای طرح نذر آب رقم زدند.

** نماز جمعه حاجی آباد

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب و دفاع از کشور است. دشمن باید بداند که ملت ایران همواره آماده دفاع از عزت و استقلال خود است.

** نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی؛ امام جمعه موقت بستک گفت: حضرت ابراهیم سالیان سال از وجود فرزند محروم بودند و با دعا‌های فراوانی خداوند به او فرزندی عنایت می‌کند و خداوند به ابراهیم می‌گوید فرزندت را قربانی کن و آن حضرت دستور خداوند را اجرا می‌کند که این آزمایش بزرگی برای ابراهیم بود.

نماز جمعه اهل سنت بستک

سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: در این روز‌های ایام ذی‌الحجه، یکی از کار‌های مهم، دعا کردن است. پیامبر صلی‌الله علیه و آله وسلم می‌فرماید: بهترین دعا، دعای روز عرفه است.

بیشتربخوانید: امام جمعه موقت بندرعباس: ایران قوی نتیجه تدبیر رهبر شهید است

** نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلیمن جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان گفت: حضور مستمر در صحنه، وحدت ملی، مدیریت مصرف رسانه‌ای و مواسات مؤمنانه چهار مامورت مورد تایید رهبر انقلاب اسلامی برای مردم است که ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است.

** نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی و دیپلماسی فعال از ویژگی‌های شهید رئیسی بود که موجب دلگرمی دوستان و توانمندسازی مسئولان برای گره‌گشایی از کار مردم شد.

** نماز جمعه خمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه خمیر گفت: مدیریت مصرف برق و آب در فصل گرما یک امر واجب و ضروری است که همه ما و ادارت باید آن را رعایت کنیم.

** نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت: صف‌های طولانی بنزین، مشکلات معیشتی مردم و انتظار برای ساخت خانه‌های نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین معضلات شهرستان سیریک است که نیازمند تدابیر هوشمندانه مسئولان استانی است.

** نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: وحدت و انسجام ما مردم ایران لازمه پیروزی است و دشمنان اسلام و ایران به دنبال تفرقه و ایجاد اختلاف هستند.

** نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت الاسلام و المسلمین حسین رستاخیز امام جمعه موقت توکهور و هشتبندی با اشاره به اینکه عید قربان را باید روز تجلی ذبح کردن منیت‌ها در پای امر ولی خواند، گفت: عید قربان به ما می‌آموزد که راه رسیدن به غدیر و درک امامت، عبور از امتحان‌های سخت ایثار و فداکاری است.

خطبه‌های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز بر معرفی شهیده فاطمه نیک به عنوان نمادی از ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و طاغوت تأکید کرد.