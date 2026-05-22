فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان به همراه جمعی از مسئولان شهرستان چرداول، با خانوادههای ۶ شهید جنگ تحمیلی سوم دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛سردار «حسینی »فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام به همراه جمعی از مسئولان شهرستان چرداول، با حضور در منازل خانوادههای معظم شهیدان مهدیپور، قیصربیگی، مهدیان، محمدزاده، نوریان و زراموشی، دیدار و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر، ایثار و استقامت این خانوادههای معزز تجلیل کرد.
در این دیدار، مقام والای شهدا و نقش بیبدیل خانوادههای آنان در حفظ و تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت و حاضران، امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران دانستند.
فرمانده سپاه استان همچنین با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم خانوادههای معظم شهدا را وظیفهای مهم و ارزشمند عنوان کرد و بر استمرار دیدار و رسیدگی به مسائل این عزیزان تأکید نمود.