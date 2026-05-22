به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان و ضرورت تقویت برنامههای علمی، آموزشی و اجرایی در حوزه سلامت این گروه سنی، از تشکیل کمیته دانشگاهی سلامت سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز خبر داد.
دکتر «اورنگ ایلامی» با اشاره به اهمیت توجه به سلامت سالمندان گفت: ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان از اولویتهای مهم نظام سلامت است و ایجاد ساختارهای تخصصی میتواند نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به این گروه ارزشمند ایفا کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: کمیته دانشگاهی سلامت سالمندان، با هدف برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی در حوزه سلامت سالمندان تشکیل شده و زمینه را برای توسعه اقدامات هدفمند در این حوزه فراهم میسازد.
دکتر ایلامی با اشاره به اهداف این کمیته گفت: توسعه پژوهشهای علمی در زمینه بیماریهای مزمن و اختلالات مرتبط با سن، ارتقای آموزشهای تخصصی برای دانشجویان و کارکنان نظام سلامت، و همچنین تقویت برنامههای پیشگیرانه از مهمترین محورهای فعالیت این کمیته خواهد بود.
او ادامه داد: ایجاد هماهنگی میان مراکز درمانی، بهداشتی و توانبخشی، توسعه شبکه خدمات سلامت سالمندان و همچنین ترویج سبک زندگی سالم در میان این گروه و خانوادههای آنان از دیگر رویکردهای اساسی این کمیته است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با تاکید بر اهمیت رویکردهای اجتماعی در سلامت سالمندان بیان کرد: توجه به ابعاد اجتماعی سلامت و ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر شواهد میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و کاهش بار بیماریها داشته باشد.
این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: تشکیل این کمیته، گامی مهم در جهت تقویت نگاه علمی و ساختاریافته به حوزه سالمندی و ارتقای خدمات سلامت در راستای منشور کرامت سالمندی محسوب میشود.