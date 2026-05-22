تصادف پژو ۴۰۵ و پراید در جاده بابامیدان_نورآباد چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنیبر تصادف پژو۴۰۵ و پراید در کیلومتر چهار جاده بابامیدان_نورآباد به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری ادامه داد: بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه و رهاسازی، اقداماتپیشبیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.
او در پایان افزود: این تصادف چهار مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان را با آمبولانس هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل دادند.