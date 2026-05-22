برخی مساجد در ماسال به سنگر علم و دانش تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه ماسال گفت: همزمان با تعطیلی آموزش حضوری در مدارس، معلمان ماسالی برای تداوم روند یادگیری بهتر دانشآموزان، کلاسهای تقویتی و رفع اشکال در مقطع ابتدایی را در کنار آموزش مجازی در مساجد این شهرستان برگزار میکنند.
حجت الاسلام والمسلین آیت نعمتی این کلاسها در حسینیه مسجد جامع ماسال و با حضور دانشآموزان برگزار میشود و مورد استقبال خانوادهها قرار گرفته است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این نشستهای آموزشی روزهای یکشنبه و سهشنبه ادامه خواهد داشت.