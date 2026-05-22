به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛جان‌فدایان وطن در دره‌شهر این شب‌ها و روزها، آموزش‌های نظامی و دفاعی را برای دفاع از وطن فرا می‌گیرند.

آنها در نقطه به نقطه این شهرستان، در نقاط شهری، روستایی، مساجد و کف خیابان‌ها، تاکتیک‌های مقابله با دشمن را فرا می‌گیرند تا نشان دهند ارتش ۳۲ میلیونی و جان‌فدایان کشور، نه در حرف و شعار، بلکه در عمل برای دفاع از وطن دست به ماشه هستند.

سرهنگ پورمحمدی فرمانده سپاه ناحیه دره‌شهر گفت: این آموزش‌ها که با استقبال خوب آحاد مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان مواجه شده، به صورت محله محور در بیش از پنجاه نقطه شهرستان در حال برگزاری است.