مردم درهشهر در نقاط شهری، روستایی، مساجد و خیابانها، آموزشهای نظامی و دفاعی را برای دفاع از وطن فرا میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛جانفدایان وطن در درهشهر این شبها و روزها، آموزشهای نظامی و دفاعی را برای دفاع از وطن فرا میگیرند.
آنها در نقطه به نقطه این شهرستان، در نقاط شهری، روستایی، مساجد و کف خیابانها، تاکتیکهای مقابله با دشمن را فرا میگیرند تا نشان دهند ارتش ۳۲ میلیونی و جانفدایان کشور، نه در حرف و شعار، بلکه در عمل برای دفاع از وطن دست به ماشه هستند.
سرهنگ پورمحمدی فرمانده سپاه ناحیه درهشهر گفت: این آموزشها که با استقبال خوب آحاد مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان مواجه شده، به صورت محله محور در بیش از پنجاه نقطه شهرستان در حال برگزاری است.