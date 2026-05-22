آسمان ابری همراه با وزش باد در تهران
مدیرکل هواشناسی تهران از وزش باد همراه با آسمان ابری در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حمیدرضا خورشیدی گفت: در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان تهران نیمه ابری همراه با وزش باد و افزایش دما پیش بینی میشود.
وی افزود: وزش باد همراه با خیزش خاک در مناطق جنوبی و غربی بیشتر خواهد بود ،همچنین در ۲۴ ساعت آینده شاهد افزایش دما تا حداکثر پنج درجه خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: آسمان تهران در روز شنبه صاف تا کمی ابری و در ساعات عصرگاهی افزایش باد با کمترین دمای ۱۶ و بیشترین دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.